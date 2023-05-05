Канадська акторка та режисерка українського проходження Кетрін Винник, відома завдяки серіалу "Вікінги", опублікувала у соцмережі світлину із Києва з українським прапором.

Відповідний допис вона опублікувала у своєму Instagram.

“Пишаюся знову повернутися в Україну. Слава Україні!”, — зазначила акторка.

Зауважимо, що Кетрін приїхала в Україну до річниці Дня створення платформи UNITED24, який відзначається 5 травня.

Вона бере участь у колективі амбасадорів глобальної ініціативи з підтримки України.

Крім того, раніше вона різко засудила Голодомор як наслідок геноциду проти українців. Водночас своє ставлення до російської військової агресії ще у травні 2015 року Винник висловила так: “Я думаю, що Україна переживає дуже важливі часи. Дуже важливо, що українці тримаються одне одного, борючись за свободу та демократичні цінності. Сильно вболіваю за і підтримую її прагнення. Вірю, що це все зробить Україну сильнішою, і все завершиться тріумфом”