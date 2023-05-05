Відповідний допис вона опублікувала у своєму Instagram.
“Пишаюся знову повернутися в Україну. Слава Україні!”, — зазначила акторка.
Зауважимо, що Кетрін приїхала в Україну до річниці Дня створення платформи UNITED24, який відзначається 5 травня.
Вона бере участь у колективі амбасадорів глобальної ініціативи з підтримки України.
Крім того, раніше вона різко засудила Голодомор як наслідок геноциду проти українців. Водночас своє ставлення до російської військової агресії ще у травні 2015 року Винник висловила так: “Я думаю, що Україна переживає дуже важливі часи. Дуже важливо, що українці тримаються одне одного, борючись за свободу та демократичні цінності. Сильно вболіваю за і підтримую її прагнення. Вірю, що це все зробить Україну сильнішою, і все завершиться тріумфом”
- Американський актор та амбасадор United24 Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, зібрав 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових.
- Подружжя з Канади Джон та Шейла роблять щомісячні внески через UNITED24 та пишаються своєю позицією. Окрім цього, вони відмовились від купівлі всіх товарів, виготовлених країнами, котрі не засуджують повномасштабне вторгнення РФ.
- Протягом лютого та березня команда Run Ukraine провела три етапи благодійних забігів на підтримку України, за результатами яких учасникам вдалося зібрати 133 890 гривень.