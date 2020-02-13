Про це повідомляє видання Business Insider.

Оригінальне взуття представили на тижні моди в Нью-Йорку (США). Принт сабо нагадує фірмову смажену курку KFC (Kentucky Fried Chicken).

Крім того, на взутті розміщені декоративні курячі ніжки з відповідним ароматизатором.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX — KFC (@kfc) February 12, 2020

У компанії Kentucky Fried Chicken відзначили, що нові сабо “поєднують унікальний вигляд всесвітньо відомої курки і фірмового кошика KFC із незрівнянною зручністю та стилем Crocs”.

У Crocs, в свою чергу, наголосили, що “в захваті” від партнерства з KFC, “яке пропонує шанувальникам неймовірно смішний і модний погляд на наші класичні сабо”.

Купити взуття можна буде навесні 2020 року на сайті Crocs за 60 доларів.