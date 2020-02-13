Про це повідомляє видання Business Insider.

Оригінальне взуття представили на тижні моди в Нью-Йорку (США). Принт сабо нагадує фірмову смажену курку KFC (Kentucky Fried Chicken).

Крім того, на взутті розміщені декоративні курячі ніжки з відповідним ароматизатором.

У компанії Kentucky Fried Chicken відзначили, що нові сабо “поєднують унікальний вигляд всесвітньо відомої курки і фірмового кошика KFC із незрівнянною зручністю та стилем Crocs”.

У Crocs, в свою чергу, наголосили, що “в захваті” від партнерства з KFC, “яке пропонує шанувальникам неймовірно смішний і модний погляд на наші класичні сабо”.

Купити взуття можна буде навесні 2020 року на сайті Crocs за 60 доларів.

Фото: businessinsider.com

 

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Breaking the internet with @papermagazine and @kfc. It’s called deep fried fashion. #KFCCrocs

Публикация от Crocs Shoes (@crocs)

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