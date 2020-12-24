KFC презентувала консоль для ігор з вбудованою піччю для курки: відео

Ігровий підрозділ KFC Gaming представив власну ігрову приставку KFConsole, яку вони створили разом з командою Cooler Master.

Про це повідомляється на сайті консолі.

Консоль являє собою міні-ПК Intel NUC, виконаний у вигляді фірмового відерця KFC. Усередині консолі розташована жаровня для підігріву курки. Розробники стверджують, що гриль є частиною системи охолодження, яка спеціально створена для відводу тепла.

“Використовуючи системи природного тепла і повітряного потоку, тепер ви можете зосередитися на ігровому процесі і насолоджуватися гарячою, хрусткою куркою між раундами”, – йдеться в отписі консолі.

Фото: KFC Gaming

Приставка отримала топовий процесор Intel Nuc 9 Extreme Compute Element, відеокарту, що міняється, від Asus і два SSD на один терабайт від Seagate. Консоль здатна видавати картинку в 4K з частотою до 240 кадрів в секунду.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Ціна і дата виходу пристрою поки не оголошені.