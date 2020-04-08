Після аудиторської перевірки Київська міська адміністрація розірвала договір про закупівлю "розумних камер" за 65 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на порталі Prozorкo.

Відзначається, що для боротьби з пандемією коронавірусу київська влада раніше вирішила купити 400 відеокамер, за допомогою яких можна було б вимірювати температуру і впізнавати обличчя людей. Загальна вартість всіх камер становила близько 65 мільйонів гривень.

При цьому спочатку договір був укладений без відкритого конкурсу.

Пізніше в законність угоди про покупку камер вирішила перевірити Державна аудиторська служба.

Після цього сьогодні на сторінці угоди в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору.

Слід зазначити, що оплата коштів за цим договором так і не була проведена.