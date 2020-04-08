Про це повідомляється на порталі Prozorкo.
Відзначається, що для боротьби з пандемією коронавірусу київська влада раніше вирішила купити 400 відеокамер, за допомогою яких можна було б вимірювати температуру і впізнавати обличчя людей. Загальна вартість всіх камер становила близько 65 мільйонів гривень.
При цьому спочатку договір був укладений без відкритого конкурсу.
Пізніше в законність угоди про покупку камер вирішила перевірити Державна аудиторська служба.
Після цього сьогодні на сторінці угоди в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору.
Слід зазначити, що оплата коштів за цим договором так і не була проведена.
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.