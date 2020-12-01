Про це повідомляє видання Deadline.
Письменник Чарлі Брукер спеціалізується на антиутопічних історіях, тому 2020-й рік, який став початком пандемії, ідеально підходить для створення нової стрічки.
Фільм вийде на Netflix, а головну роль у ньому зіграє Х’ю Грант. Поки компанія не розголошує деталей майбутнього фільму, але участь культового актора прирікає стрічку на успіх.
Інсайдери повідомляють, що Грант зіграє “відразливого старого у перуці”. Брукер при написанні сценарію намагався відійти від депресивних сюжетів та додав трохи гумору.
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