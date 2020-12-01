Відомий голлівудський актор Х’ю Грант зіграє у псевдодокументальному фільмі про 2020-й рік. Автором ідеї стрічки став творець серіалу-антології "Чорне дзеркало" Чарлі Брукер.

Про це повідомляє видання Deadline.

Письменник Чарлі Брукер спеціалізується на антиутопічних історіях, тому 2020-й рік, який став початком пандемії, ідеально підходить для створення нової стрічки.

Фільм вийде на Netflix, а головну роль у ньому зіграє Х’ю Грант. Поки компанія не розголошує деталей майбутнього фільму, але участь культового актора прирікає стрічку на успіх.

Інсайдери повідомляють, що Грант зіграє “відразливого старого у перуці”. Брукер при написанні сценарію намагався відійти від депресивних сюжетів та додав трохи гумору.