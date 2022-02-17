Відомі грузинські митці, спортсмени, політики, громадські активісти, бізнесмени записали відеоролик, у якому висловили підтримку Україні та українцям на тлі загрози вторгнення Росії.

Відповідний відеоролик опубліковано на Facebook-сторінці грузинського телеканалу Formula.

Як зазначили у своєму зверненні грузини, вони з тривогою спостерігають за агресією путінської Росії проти гордої та незалежної України. Вони додали, що “узурпатор, який захопив багатство та владу”, намагається влаштувати чергове кровопролиття у сусідній державі, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем РФ.

Але те, як весь цивілізований світ згуртувався навколо питання України, дає надію, що людство постане проти зла та не допустить несправедливості.

“Закликаємо та просимо всі цивілізовані країни, які мають можливість, силу чи бажання зупинити Росію, стати поруч із героїчним народом України”, – йдеться у відеозверненні.

Грузини додали, що у цей історичний час українці повинні бути безстрашними, міцними та єдиними, як це було в непрості часи для України.

Як зазначається у зверненні: успіх України — це успіх Грузії, перемога України — це перемога Грузії, свобода України — це свобода Грузії.

“Ми разом проходимо цей непростий шлях до свободи для того, щоб отримати своє місце у єдності цивілізованих держав світу. Населення Грузії завжди підтримувало та буде підтримувати Україну та український народ. Хай живе вільна Україна! Слава Україні!”, – наголосили грузини.

Підтримку українцям висловили актор Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, шеф-кухар Міша Авсаджанішвілі, громадська активістка Татуша Арвеладзе, баскетболіст Георгій Цинцадзе, режисер Кеті Мачаваріані, сценарист Ніка Мзареулишвілі, засновник телекомпанії Formula Міша Мшвіладзе, телережисер Міхеїл Гонгадзе, засновниця Kyiv Art & Fashion Days Софо Чконія, учасник дитячого “Євробачення” Ніко Каджая, режисер Саломе Джаші, вчитель Ладо Абхазава, філософ Леван Гамбашидзе, четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, історик Юлон Гагошидзе, оператор Зураб Алавердашвілі