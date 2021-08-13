Хакер, котрий зламав блокчейн-платформу Poly Network та викрав понад $600 мільйонів у криптовалюті, повернув більшість цих активів.

Про це інформують міжнародне агентство Reuters та британське агентство ВВС.

Як повідомлялося, атака на Poly Network стала однією з наймасштабніших подібних крадіжок криптовалюти в історії децентралізованих фінансових сервісів (DeFi).

За даними видання Forbes, всього зловмисники вивели: 2858 токенів криптовалюти Ethereum на суму близько 267 млн доларів; 6610 токенів Binance на суму понад 252 млн доларів та близько 85 млн доларів у токенах USDC у мережі Polygon.

За даними агентства Reuters, всього було викрадено криптовалюти на близько 610 мільйонів доларів.

Напередодні Poly Network поінформувала, що хакер повернув 260 млн доларів.

Протягом останніх 24 годин хакер повернув криптовалюту на суму 342 млн доларів: криптовалюти Ethereum на суму $4,6 млн, токени Binance на $252 млн та $85 млн у токенах USDC у мережі Polygon.

Залишалися неповерненими $268 млн у криптовалюті Ethereum.

Увечері четверга Poly Network опублікувала повідомлення про те, що більша частина вказаних активів Ethereum була переведена у цифровий гаманець, контрольований як хакером, так і криптоплатформою.

Проте частина коштів все ще не повернена.

“У хакера все ще є викрадені токени Tether на суму 33,4 млн доларів, оскільки вони були заморожені компанією Tether”, – пояснив у коментарі BBC Том Робінсон, співзасновник аналітичної фірми Elliptic, що спеціалізується на блокчейн-технологіях.

Як відомо, невдовзі після злому компанія Tether, що управляє USDT, заморозила близько 33 млн доларів у токенах USDT (що пов’язані з адресою гаманця хакерів).

Серед інших неповернених активів є “чайові” в розмірі 40 тисяч доларів США (у криптовалюті), які хакер відправив користувачеві, котрий попередив його про замороження Tether.

У Poly Network поінформували, що мають справу із так званим “білим хакером” (або ж “етичним хакером”). У заяві криптоплатформи його називають “містер White Hat”.

Зазвичай білі хакери шукають кібер-вразливості (часто за плату) з метою допомогти розробникам зробити їхній продукт більш захищеним.

“Переговори з Mr. White Hat тривають, і активи користувачів в Ethereum, що залишилися, поступово переводяться. Ми чекаємо, щоб Mr. White повернув всю решту активів користувачів”, – повідомила Poly Network на своїй сторінці в Twitter.

Анонімний хакер, який стверджує, що здійснив злом, повідомив, що Poly Network запропонувала йому винагороду в розмірі 500 тисяч доларів за повернення вкрадених активів. Крім того, криптоплатформа начебто пообіцяла утриматися від судового переслідування.

За даними журналістів, хакер запевняє, що не прийняв пропозицію. Він стверджує, що скоїв атаку заради розваги і спонукання Poly Networks поліпшити безпеку платформи.

ДОВІДКА. Децентралізовані фінанси (децентралізовані фінансові системи, DeFi) – це системи, метою яких є створення відкритої, доступної та прозорої екосистеми фінансових послуг, що працює незалежно від органів влади (тобто це фінансові системи на технології блокчейн). Мета DeFi полягає у розробці альтернативи традиційній банківській системі за допомогою децентралізованих технологій.

Токен – одиниця обліку, яка не є криптовалютою та призначена для представлення цифрового балансу в певному активі (іншими словами виконує функцію “замінника цінних паперів” у цифровому світі).

Блокчейн – розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), котрий постійно довшає. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій криптовалюти.