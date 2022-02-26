Про це йдеться у відповідній заяві організації у Twitter.
У своїй заяві вони нагадали, що у 2018 році група зламала сайт Роскомнагляду.
“Містер Путін, ви пам’ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі, і тепер ця база у вільному доступі у Twitter”, – йдеться у відеозверненні.
Вони наголосили, що Путін загрожував Фінляндії та Швеції за те, що вони мають намір вступити до НАТО.
Хакери повідомили, що опублікують те, що приховувалось роками. В Anonymous переконані, що ця інформація завдасть нищівного удару Путіну та його корумпованим маріонеткам.
“Це заклик до усіх Anonymous: настав час заткнути рота Путіну його брудними грошима. Шукайте і знаходьте, аби не залишити каменя на камені”, – закликали в організації.
Також зазначили, що дали достатньо часу російському агресору, але наразі “вже занадто пізно”.
Довідка. Anonymous – це децентралізована група активістів та хакерів, метою котрих є вільний та доступний Інтернет. Група відома організацією DDoS-атак, зломом сайтів урядів та платіжних систем.
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