Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Росії та особисто Путіну кібервійну. Вони закликали "не залишити каменя на камені" від РФ.

Про це йдеться у відповідній заяві організації у Twitter.

У своїй заяві вони нагадали, що у 2018 році група зламала сайт Роскомнагляду.

“Містер Путін, ви пам’ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі, і тепер ця база у вільному доступі у Twitter”, – йдеться у відеозверненні.

Вони наголосили, що Путін загрожував Фінляндії та Швеції за те, що вони мають намір вступити до НАТО.

Хакери повідомили, що опублікують те, що приховувалось роками. В Anonymous переконані, що ця інформація завдасть нищівного удару Путіну та його корумпованим маріонеткам.

“Це заклик до усіх Anonymous: настав час заткнути рота Путіну його брудними грошима. Шукайте і знаходьте, аби не залишити каменя на камені”, – закликали в організації.

Також зазначили, що дали достатньо часу російському агресору, але наразі “вже занадто пізно”.

Довідка. Anonymous – це децентралізована група активістів та хакерів, метою котрих є вільний та доступний Інтернет. Група відома організацією DDoS-атак, зломом сайтів урядів та платіжних систем.