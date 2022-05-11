Вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з'явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube. Відповідальність за це взяв на себе Anonymous.

Про це хакери написали y Twitter.

Хакери з об’єднання Anonymous заявили, що саме вони зламали російський відеосервіс Rutube. Також вони додали, що відеоплатформа, ймовірно, більше не відновиться.

За їх словами, 90% резервної копії та кластера для відновлення зазнали серйозних ушкоджень.

“Anonymous зламав російську відеоплатформу Rutube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз зазнали серйозних уражень. Це означає, що Rutube, скоріше за все, пішов назавжди”, – повідомляє Anonymous.