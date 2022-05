Про це хакери написали y Twitter.

Хакери з об’єднання Anonymous заявили, що саме вони зламали російський відеосервіс Rutube. Також вони додали, що відеоплатформа, ймовірно, більше не відновиться.

За їх словами, 90% резервної копії та кластера для відновлення зазнали серйозних ушкоджень.

“Anonymous зламав російську відеоплатформу Rutube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз зазнали серйозних уражень. Це означає, що Rutube, скоріше за все, пішов назавжди”, – повідомляє Anonymous.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’

Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 10, 2022