Про це хакери написали y Twitter.
Хакери з об’єднання Anonymous заявили, що саме вони зламали російський відеосервіс Rutube. Також вони додали, що відеоплатформа, ймовірно, більше не відновиться.
За їх словами, 90% резервної копії та кластера для відновлення зазнали серйозних ушкоджень.
“Anonymous зламав російську відеоплатформу Rutube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз зазнали серйозних уражень. Це означає, що Rutube, скоріше за все, пішов назавжди”, – повідомляє Anonymous.
JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’
Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u
— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 10, 2022
- Нагадаємо, що раніше хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Росії та особисто Путіну кібервійну. Вони закликали “не залишити каменя на камені” від РФ.
- Хакерське угрупування Anonymous здійснило кібернапад на інфраструктуру Федерального агентства повітряного транспорту РФ. З їхніх серверів видалили документи на близько 65 терабайтів даних.
- Хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.
- Міжнародна хакерська група Anonymous заявила про успішне зламування серверів Центрального банку РФ. Дані готуються “злити” у вільний доступ.