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Хакери Anonymous зламали і розкрили базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів

Хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.

Четвер, 10 березня 2022, 19:18
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Про це повідомили Anonymous TV в Twitter.

Anonymous, які оголосили війну російському уряду, продовжують завдавати ворогу нових ударів. Наразі вони атакували федеральне агентство виконавчої влади. Роскомнагляд фактично відповідав за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, блогерів, громадян та інших структур.

Завдяки хакерам в інтернет виклали базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів. Раніше Anonymous зламали усі державні телеканали Росії. На них транслюватися кадри війни та закликали росіян виступити проти геноциду Росії в Україні.

Кібервійська також зламали понад 2,5 тисячі сайтів держструктур та ЗМІ у Росії та Білорусі. У такий спосіб анонімні хакери висловлюють підтримку України.

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