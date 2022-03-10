Хакери Anonymous зламали і розкрили базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів

Про це повідомили Anonymous TV в Twitter.
Anonymous, які оголосили війну російському уряду, продовжують завдавати ворогу нових ударів. Наразі вони атакували федеральне агентство виконавчої влади. Роскомнагляд фактично відповідав за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, блогерів, громадян та інших структур.
Завдяки хакерам в інтернет виклали базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів. Раніше Anonymous зламали усі державні телеканали Росії. На них транслюватися кадри війни та закликали росіян виступити проти геноциду Росії в Україні.
Кібервійська також зламали понад 2,5 тисячі сайтів держструктур та ЗМІ у Росії та Білорусі. У такий спосіб анонімні хакери висловлюють підтримку України.
- Нагадаємо, хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Росії та особисто Путіну кібервійну. Вони закликали “не залишити каменя на камені” від РФ.
- Нова теорія змови стала популярною серед деяких онлайн-спільнот, що сформувалися навколо QAnon, – одна з них одночасно просувається Кремлем як виправдання свого вторгнення в Україну. Суть цієї неправдивої конспірології така: Сполучені Штати розробляють біологічну зброю в Україні, а Володимир Путін втрутився, щоб врятувати ситуацію та знищити зброю.
- Обкладинку нового випуску The Economist присвятили “Сталінізації Росії”. Мовиться, що президент країни-агресора Володимир Путін відновив терор Йосипа Сталіна часів СРСР.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.