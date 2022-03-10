Хакери Anonymous зламали і розкрили базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів

Про це повідомили Anonymous TV в Twitter.

Anonymous, які оголосили війну російському уряду, продовжують завдавати ворогу нових ударів. Наразі вони атакували федеральне агентство виконавчої влади. Роскомнагляд фактично відповідав за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, блогерів, громадян та інших структур.

Завдяки хакерам в інтернет виклали базу даних Роскомнагляду на 820 гігабайтів. Раніше Anonymous зламали усі державні телеканали Росії. На них транслюватися кадри війни та закликали росіян виступити проти геноциду Росії в Україні.