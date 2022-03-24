Група хакерів Anonymous зламала сайти французької мережі супермаркетів та гіпермаркетів Auchan, французької компанії, яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва, Leroy Merlin, французької компанії, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів, Decathlon.

Про це хакерська група повідомила у Twitter.

Причина — відмова компаній вийти з ринку РФ на тлі війни в Україні. Раніше хакери оприлюднили базу даних найбільшої харчової компанії Nestle.

Однак вчора Nestle зупинила роботу брендів KitKat і Nesquik у РФ після критики компанії з боку Президента України Володимира Зеленського через зв’язки з країною-агресором.

Anonymous звернулися до низки найбільших компаній світу, що відмовилися виходити з російського ринку. Хакери дали їм 48 годин на роздуми, інакше вони стануть новою мішенню Anonymous.