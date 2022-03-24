Про це хакерська група повідомила у Twitter.

Причина — відмова компаній вийти з ринку РФ на тлі війни в Україні. Раніше хакери оприлюднили базу даних найбільшої харчової компанії Nestle.

Однак вчора Nestle зупинила роботу брендів KitKat і Nesquik у РФ після критики компанії з боку Президента України Володимира Зеленського через зв’язки з країною-агресором.

Anonymous звернулися до низки найбільших компаній світу, що відмовилися виходити з російського ринку. Хакери дали їм 48 годин на роздуми, інакше вони стануть новою мішенню Anonymous.