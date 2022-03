Про це хакерська група повідомила у Twitter.

Причина — відмова компаній вийти з ринку РФ на тлі війни в Україні. Раніше хакери оприлюднили базу даних найбільшої харчової компанії Nestle.

Однак вчора Nestle зупинила роботу брендів KitKat і Nesquik у РФ після критики компанії з боку Президента України Володимира Зеленського через зв’язки з країною-агресором.

Anonymous звернулися до низки найбільших компаній світу, що відмовилися виходити з російського ринку. Хакери дали їм 48 годин на роздуми, інакше вони стануть новою мішенню Anonymous.

JUST IN: #Anonymous is targeting companies that continue to operate in Russia. https://t.co/6aJxERLPNK | DOWNhttps://t.co/Pbr4FiEBvr | DOWNhttps://t.co/1skWyQCS2d | DOWN#PullOutOfRussia #OpRussia pic.twitter.com/0BEOSRq6uM

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022