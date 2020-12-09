Хакери атакували сайт європейського агентства, яке сертифікує COVID-вакцини

Європейське агентство лікарських засобів, яке займається сертифікацією вакцин проти коронавірусу, заявило про потужну хакерську атаку.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Наразі організація перевіряє кілька вакцин, які, ймовірно, будуть призначені для широкого використання у країнах Євросоюзу.

“Європейське агентство лікарських засобів стало об’єктом кібератаки. Агентство швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними структурами”, – йдеться в повідомленні.

Деталі хакерської атаки в агентстві не розповідають, оскільки триває слідство.

До 29 грудня регулятор має ухвалити рішення на нараді щодо безпеки та ефективності вакцини виробників Pfizer і BioNTech.

У процесі випробувань вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech померли шестеро добровольців. Більшість загиблих отримали плацебо.