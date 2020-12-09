Covid-19 Україна

оновлено 09.12.2020 о 19:02

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Хакери атакували сайт європейського агентства, яке сертифікує COVID-вакцини

Європейське агентство лікарських засобів, яке займається сертифікацією вакцин проти коронавірусу, заявило про потужну хакерську атаку.

Середа, 9 грудня 2020, 19:22

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Наразі організація перевіряє кілька вакцин, які, ймовірно, будуть призначені для широкого використання у країнах Євросоюзу.

“Європейське агентство лікарських засобів стало об’єктом кібератаки. Агентство швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними структурами”, – йдеться в повідомленні.

Деталі хакерської атаки в агентстві не розповідають, оскільки триває слідство.

До 29 грудня регулятор має ухвалити  рішення на нараді щодо безпеки та ефективності вакцини виробників Pfizer і BioNTech.

  • У процесі випробувань вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech померли шестеро добровольців. Більшість загиблих отримали плацебо.
  • Регуляційні органи Великої Британії заявляють, що людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не слід робити щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech проти COVID-19.
  • Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
  • У Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19.
  • Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
  • Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
  • Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
  • Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
  • Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.
Теги: вакцини проти коронавірус, кібератака, хакери

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