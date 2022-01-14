Офіційно про це повідомили на Facebook Міністерства освіти і науки України.
“У зв’язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює”, – йдеться в повідомленні.
У МОН додали, що тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція.
Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики. Сайт ДСНС – під ДДОС-атакою.
Крім того, не працює сайт “Дії”. Там на синьому фоні розміщено повідомлення: “У зв’язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше”.
Все почалося з того, що стартовій сторінці названих відомств з’явилося оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською): “Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі”.
Служба безпеки України підтвердила про хакерську атаку на низку урядових сайтів і запевнила, що витоку даних не відбулося.
“На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, – не відбулося”, – йдеться у повідомленні відомства.
У СБУ додали, що роботу інших урядових сайтів тимчасово призупинили. Це зробили для того, щоби не допустити атаку на інші ресурси, а також, щоби локалізувати технічну проблему.
У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України ситуацію також прокоментували.
“Зараз Держспецзв’язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.Більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом”, – заявили у відомстві.
- З початку гібридної агресії Росії проти України контррозвідка СБУ викрила понад 20 російських дипломатів-шпигунів та затримала сотні диверсантів.
- На хакерських атаках викрили українців, які маскувалися під різноманітними нікнеймами в прихованій мережі Darknet. Вони створили сервіс непідконтрольний жодній владі й за час діяльності встигли “заробити” понад мільйон доларів.
- Служба державної безпеки спільно зі Службою військової розвідки та безпеки Латвії затримали двох осіб, котрих підозрюють у багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою. Вони могли надавати Росії секретну інформацію.
- США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни. Такий крок зробили через побоювання кібератак з боку Росії.