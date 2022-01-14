В Україні в ніч з 13 на 14 січня відбулася хакерська атака на сайти уряду і низки міністерств. Зараз портали не працюють, або частково не працюють.

Офіційно про це повідомили на Facebook Міністерства освіти і науки України.

“У зв’язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює”, – йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція.

Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики. Сайт ДСНС – під ДДОС-атакою.

Крім того, не працює сайт “Дії”. Там на синьому фоні розміщено повідомлення: “У зв’язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше”.

Все почалося з того, що стартовій сторінці названих відомств з’явилося оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською): “Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі”.

Служба безпеки України підтвердила про хакерську атаку на низку урядових сайтів і запевнила, що витоку даних не відбулося.

“На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, – не відбулося”, – йдеться у повідомленні відомства.

У СБУ додали, що роботу інших урядових сайтів тимчасово призупинили. Це зробили для того, щоби не допустити атаку на інші ресурси, а також, щоби локалізувати технічну проблему.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України ситуацію також прокоментували.