Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Варто зазначити, що у період з 23 лютого до 8 квітня Microsoft зафіксувала 37 руйнівних кібератак щодо України, вчинених російськими хакерами. 32% атак хакери спрямували проти органів влади України, понад 40% – на організації критично важливих галузей економіки.
Microsoft Threat Intelligence Center виявив зловмисне програмне забезпечення wiper malware — шкідливі програми, призначені для стирання жорсткого диска комп’ютера, який вони заражають, спричиняючи зловмисне видалення даних і програм.
Перед вторгненням РФ в Україну MSTIC зафіксував 237 кібератак російських хакерів проти України.
- Нагадаємо, що хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- Варто зазначити, що хакери, котрі атакують Україну, використовують дані державної розвідки, ймовірно, російської. Атакуючи українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, вони також уважно стежать за українськими новинами.
- Також 13 березня на електронні адреси Міністерства оборони України з метою отримання доступу до службового листування російські хакер розіслали фішингові листи.
- Раніше з Республіки Білорусь здійснювалися масштабні фішингові атаки проти українських посадовців, а також польських військових. Хакерів пов’язують з підрозділом військової розвідки Росії.