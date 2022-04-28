За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу у подальшому для військових операцій.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Варто зазначити, що у період з 23 лютого до 8 квітня Microsoft зафіксувала 37 руйнівних кібератак щодо України, вчинених російськими хакерами. 32% атак хакери спрямували проти органів влади України, понад 40% – на організації критично важливих галузей економіки.

Microsoft Threat Intelligence Center виявив зловмисне програмне забезпечення wiper malware — шкідливі програми, призначені для стирання жорсткого диска комп’ютера, який вони заражають, спричиняючи зловмисне видалення даних і програм.

Перед вторгненням РФ в Україну MSTIC зафіксував 237 кібератак російських хакерів проти України.