Covid-19 Україна

оновлено 25.12.2020 о 22:01

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Хакери ошукують клієнтів Ledger Wallet: що відомо про аферу

Фірма криптовалютного апаратного гаманця Ledger зазнала хакерської атаки у червні цього року. Кіберзлочинці вкрали понад мільйон електронних листів. Через декілька місяців хакери почали надсилати електронні листи клієнтам та створювали фішингові посилання для введення користувачами їхніх даних.

П’ятниця, 25 грудня 2020, 23:01

Про це повідомляють #Букви.

Загроза шахрайства

Хакери Ledger, які отримали приблизно мільйон електронних листів клієнтів та, можливо, інші дані, переслідували клієнтів і нібито крали їхні гроші. 29 липня 2020 року французька компанія пояснила, що хакери отримали близько одного мільйона електронних адрес клієнтів.

Крім того, злочинці отримали більш детальні дані про близько 9500 клієнтів: імена, адреси та номери телефонів. Ledger рекомендує клієнтам “бути обережними” та “завжди пам’ятати про спроби фішингу зловмисними шахраями”. У звіті компанії також написано жирним шрифтом, що Ledger “ніколи не проситиме вас озвучити 24 слова вашої секретної фрази”.

Клієнти отримували фішинг-листи від хакерів, і нібито кілька людей втратили свою криптовалюту, довірившись зловмисникам. Наприклад, популярний біткойнер Бред Міллс розповів своїм підписників у Twitter про людину, яка нібито втратила 50 тисяч доларів у криптовалюті.

“Гей, Ledger, ти повинен продовжувати надсилати попередження про фішинг усім своїм клієнтам. Люди втрачають свої заощадження через хакерство. Вам потрібно працювати краще”, – написав Міллс.

 

Скарги клієнтів

Ще один користувач у Twitter заявив, що його криптовалютний гаманець повністю спорожнів. 

“Мій гаманець Ledger спорожнів після того, як я дотримувався вказівок у фішинг-листі, думаючи, що це справжній Ledger, я не можу повірити, що повівся на це. Я закінчив з криптографією”, – написав користувач.

Інший користувач також повідомив, що його ошукали. Тепер на його рахунку практично немає грошей.

Наразі точно невідомо, скільки місяців працюють хакери. Однак клієнти Ledger активно повідомляють про шахрайства у соцмережах.

Хакери прикидаються представниками Trezor

Налічується багато публікацій у соціальних мережах щодо цієї хакерської афери. Чимало користувачів заявили, що отримали електронний лист або текстове повідомлення на мобільний телефон. У тексті було вказано, що їхні кошти можуть бути вкрадені. Шахраї поводяться як офіційна компанія. Власник криптовалюти Андреас Антонопулос написав у соцмережі, що хакери також використовують торгову марку Trezor.

“Зараз хакери бази даних Ledger намагаються здійснити фішинг-атаку, згадуючи Trezor: “Ваш гаманець TREZ0R деактивовано. Ви зобов’язані пройти перевірку згідно з новими правилами KYC”, – написав він.

Однак Антонопулос додав, що ця афера пов’язана з витоком даних Ledger та закликав ігнорувати такі повідомлення.

  • За інформацією ЗМІ, російські хакери, які пов’язані з іноземним урядом, зламали системи, що належать міністерству фінансів США і Національному управлінню телекомунікацій та інформації (NTIA).
Теги: Ledger, хакери, афера

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