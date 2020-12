Хакери ошукують клієнтів Ledger Wallet: що відомо про аферу

Про це повідомляють #Букви.

Загроза шахрайства

Хакери Ledger, які отримали приблизно мільйон електронних листів клієнтів та, можливо, інші дані, переслідували клієнтів і нібито крали їхні гроші. 29 липня 2020 року французька компанія пояснила, що хакери отримали близько одного мільйона електронних адрес клієнтів.

Крім того, злочинці отримали більш детальні дані про близько 9500 клієнтів: імена, адреси та номери телефонів. Ledger рекомендує клієнтам “бути обережними” та “завжди пам’ятати про спроби фішингу зловмисними шахраями”. У звіті компанії також написано жирним шрифтом, що Ledger “ніколи не проситиме вас озвучити 24 слова вашої секретної фрази”.

If you have a Ledger, throw it away, change your email, and move your house. A malicious third party has your detials and knows you own a hw wallet. @Ledger , what’s your plan to protect thousands of users who are now walking with a target on their back?

Клієнти отримували фішинг-листи від хакерів, і нібито кілька людей втратили свою криптовалюту, довірившись зловмисникам. Наприклад, популярний біткойнер Бред Міллс розповів своїм підписників у Twitter про людину, яка нібито втратила 50 тисяч доларів у криптовалюті.

“Гей, Ledger, ти повинен продовжувати надсилати попередження про фішинг усім своїм клієнтам. Люди втрачають свої заощадження через хакерство. Вам потрібно працювати краще”, – написав Міллс.

Hey @Ledger you need to keep sending phishing warnings to all of your customers!

People are losing their savings because of the hack!

Get in front of it, continually send out purposeful emails to your customers *just* about the hack!

Be a good steward! You need to do better. pic.twitter.com/AlNCMbIBST

— Brad Mills ✍️🔑 (@bradmillscan) December 9, 2020