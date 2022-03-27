Хакери, котрі атакують Україну, використовують дані державної розвідки, ймовірно, російської. Атакуючи українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, вони також уважно стежать за українськими новинами.

Про це заявив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора, повідомляє пресслужба відомства.

Хакери намагаються використовувати проти України високий рівень підтримки держави з боку населення. Вони надсилають фішингові листи, які імітують розпорядження про державну підтримку чи державні цифрові послуги.

“Так швидко реагувати на останні українські події можуть тільки складні команди, які використовують дані державної розвідки, і швидко готувати подібні розсилки. Це є черговим свідченням причетності рф до кібератак на Україну”, – зазначив Віктор Жора.

Держспецзв’язку спільно з колективами найкращих українських компаній з кібербезпеки та провідними світовими виробниками рішень запровадила ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу. Будь-яка компанія в Україні може звернутись до CERT-UA і отримати адресну допомогу у захисті від DDоS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз ваших робочих станцій і серверів тощо.