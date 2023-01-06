Хакери викрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter і опублікували їх на хакерському онлайн-форумі.

Про це повідомляє Reuters.

На думку співзасновника ізраїльської компанії з моніторингу кібербезпеки Hudson Rock Алона Гала, це порушення призведе до великої кількості хакерських атак, цілеспрямованого фішингу та доксингу. Він назвав це “одним із найбільших витоків персональних даних”.

У Twitter не прокоментували звіт, який Гал вперше опублікував у соціальних мережах 24 грудня, і не відповіли на запит про порушення. Тому зараз не зрозуміло, як компанія вирішує цю проблему.

Творець сайту сповіщень про порушення безпеки Have I Been Pwned Трой Хант, переглянув витік даних і написав у Twitter, що це виглядає “майже таким, як його описують”.

Не було відомостей про особу чи місцеперебування хакера або хакерів, які стоять за зломом. Можливо, це відбулося ще у 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії Twitter минулого року. Але, як зазначає видання, на продаж викрадену базу даних виставили лише зараз.

За даними Reuters, оцінки розміру та масштабу наслідків різнилися. На початку мовилося про можливе викрадення 400 млн адрес електронної пошти та номерів телефонів.

Відтак, такий серйозний витік даних з платформи Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики – у США та в Ірландії, де Twitter має свою європейську штаб-квартиру.