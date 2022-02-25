Про це вони сповістили у Twitter.

Як заявили хакери, наразі вони беруть участь в операціях проти РФ, особливо проти уряду. “Під прицілом” будуть як державні, так і приватні сектори. Також у Anonymous попереджаюсь, що розкажуть “правду про колективні дії Росії”.

“Ми хочемо, щоб російський народ зрозумів, що ми знаємо, що йому важко виступати проти свого диктатора, побоюючись репресій. Ми хочемо тільки миру в усьому світі. Ми хочемо майбутнього для всього людства. Тому це повністю направлено проти дій російського уряду і Путіна”, –  запевнили хакери.