Про це вони сповістили у Twitter.

Як заявили хакери, наразі вони беруть участь в операціях проти РФ, особливо проти уряду. “Під прицілом” будуть як державні, так і приватні сектори. Також у Anonymous попереджаюсь, що розкажуть “правду про колективні дії Росії”.