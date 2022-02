Про це хакери сповістили у Twitter.

Як заявили у Anonymous, в результаті операції проти РФ були опубліковані особисті дані усіх співробітників Міноборони РФ. Тепер у вільному доступі приватні дані: імена, паролі, адреси електронних скриньок та номери телефонів.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.

You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV

— Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022