Про це хакери сповістили у Twitter.
Як заявили у Anonymous, в результаті операції проти РФ були опубліковані особисті дані усіх співробітників Міноборони РФ. Тепер у вільному доступі приватні дані: імена, паролі, адреси електронних скриньок та номери телефонів.
JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.
You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV
— Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022
- Нагадаємо, після того, як російські окупанти отримали відсіч від українців у Сумській області, вони зупинилися у Конотопі щоб знайти паливо та їжу. У ЗСУ пояснили, як їм можна “допомогти”.
- Російські окупанти атакували мирних громадян, чоловіка та жінку, які їхали дорогою в авто.
- За півтори доби війни РФ втратила більше, ніж СРСР за один рік військових дій Афганістані.