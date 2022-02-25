Міжнародна мережа хакерів Anonymous, що оголосила війну владі РФ через вторгнення в Україну, заявила про "злам" російського сайту Міноборони.

Про це хакери сповістили у Twitter.

Як заявили у Anonymous, в результаті операції проти РФ були опубліковані особисті дані усіх співробітників Міноборони РФ. Тепер у вільному доступі приватні дані: імена, паролі, адреси електронних скриньок та номери телефонів.