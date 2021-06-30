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Хакери з РФ атакували банківську систему Німеччини, – Bild

Хакери з Росії впродовж останніх кількох днів здійснювали масовану кібератаку на критичну інфраструктуру та банківську систему Німеччини.

Середа, 30 червня 2021, 16:38

Про це пише німецька газета Bild з посиланням на джерела у західній розвідці.

За даними видання, атаку організували підтримувані державою російські хакери з угрупування “Fancy Bear”.

Інформацію про кібератаки підтвердило Федеральне управління з питань інформаційної безпеки (BSI), однак деталей наразі не озвучують.

Джерела видання повідомили, що ця кібератака стала помстою за політику санкцій проти Росії та спробою росіян запобігти жорстким санкціям проти Білорусі, зокрема й проти Олександра Лукашенка.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Так, наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

  • Також повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
Теги: кібератаки, Німеччина, російські хакери

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