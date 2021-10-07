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Хакери з РФ атакували урядові мережі США і Європи, – CNN

Російські хакери, які стоять атакою федеральних агентств США у 2020 році, впродовж останнім місяців намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі.

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:04

Про це повідомляє американський канал CNN.

Старший віцепрезидент і технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльз Кармакал повідомив, що хакерська група з РФ порушила діяльність кількох технологічних фірм. Вдалося відстежити, що хакери використали нові інструменти та прийоми.

“Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі”, – зазначив Кармакал.

Наразі залишається незрозумілим, до яких даних хакери змогли отримати доступ. Однак канал називає атаку нагадуванням про виклик, який стоїть перед адміністрацією Байдена, коли вона намагається зупинити зусилля провідних цифрових противників США щодо доступу до вразливих урядових даних.

Офіційний представник США повідомив, що федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів.

“Це питання порушувалося на останніх засіданнях Ради національної безпеки”, – зауважив американський чиновник на умовах анонімності.

Теги: атака, російські хакери, США

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