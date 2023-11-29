Українське хакерське угрупування “BLACKJACK” зламало сайт російського міністерства праці та соціального захисту. За даними наших джерел, цю операцію здійснили спільно з кіберфахівцями СБУ.

Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення війни, особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту РФ, довідок щодо кількості протезувань. Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього “керівництва”.

“Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайти даних”, – повідомили джерела.