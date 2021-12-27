У популярному Telegram-каналі, де публікується інформація про криптовалюти, розповсюдили шкідливе програмне забезпечення Echelon. Програма атакувала облікові дані користувачів каналу та їх криптогаманці.

Про це повідомляє SafeGuard Cyber Division Seven.

Програмне забезпечення викрадає логіни та паролі від криптовалютних гаманців та інших облікових записів. Зловмисники отримують доступ до криптовалюти користувачів.

“Зважаючи на те, як зловмисники використовують шкідливу програму, це чітко координована кіберкампанія, спрямована в основному на новеньких або наївних передплатників Telegram-каналів”, – пишуть у своєму звіті дослідники.

Фахівці попередили користувачів про постійно існуючі загрози фінансових комунікацій в мобільних чатах сучасних програм для спілкування, зокрема Telegram та WhatsApp.