Про це повідомляє SafeGuard Cyber Division Seven.
Програмне забезпечення викрадає логіни та паролі від криптовалютних гаманців та інших облікових записів. Зловмисники отримують доступ до криптовалюти користувачів.
“Зважаючи на те, як зловмисники використовують шкідливу програму, це чітко координована кіберкампанія, спрямована в основному на новеньких або наївних передплатників Telegram-каналів”, – пишуть у своєму звіті дослідники.
Фахівці попередили користувачів про постійно існуючі загрози фінансових комунікацій в мобільних чатах сучасних програм для спілкування, зокрема Telegram та WhatsApp.
- Нагадаємо, на одному з хакерських форумів була виставлена на продаж база, в якій міститься 3,8 мільярда телефонних номерів користувачів соціальної мережі Clubhouse.
- Раніше група хакерів отримала доступ до особистих даних та облікових записів десятка мільйонів клієнтів, водіїв та співробітників іспанської компанії доставки їжі Glovo.
- Раніше повідомлялося, що власникам гаджетів від Apple, які оновили iOS до версії 14.5, почали приходити повідомлення в Facebook і Instagram, що соцмережі збирають їхні особисті дані, щоб залишатися безоплатними.