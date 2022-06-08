Про це повідомив проросійський “Коммерсантъ FM“.

В етері радіостанції лунав Гімн України. Після нього транслювали антивоєнну пісню лідера групи “Ногу свело” Макса Покровського. Музиканта переслідують в РФ через антивоєнну позицію. Також пролунала композиція “Червона калина” у виконанні Андрія Хливнюка.

Невідомо, хто саме зламав радіостанцію, але після того, як стало відомо про хакерський напад, його прокоментувало угруповання Anonymous. Вони підписали допис у Twitter смайликом й додали посилання на пісню Макса Покровського.

Зазначимо, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну кіберпростір став іще одним полем битви. Anonymous оголосило війну уряду РФ та президенту-агресору Володимиру Путіну.

Група неодноразово зламувала сайти Міноборони РФ, Роскомнагляду, Росавіації, Кремля та інших російських органів влади, зливала дані у мережу. Зокрема вона видалили дані з російського RuTube.