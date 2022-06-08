Про це повідомив проросійський “Коммерсантъ FM“.
В етері радіостанції лунав Гімн України. Після нього транслювали антивоєнну пісню лідера групи “Ногу свело” Макса Покровського. Музиканта переслідують в РФ через антивоєнну позицію. Також пролунала композиція “Червона калина” у виконанні Андрія Хливнюка.
Невідомо, хто саме зламав радіостанцію, але після того, як стало відомо про хакерський напад, його прокоментувало угруповання Anonymous. Вони підписали допис у Twitter смайликом й додали посилання на пісню Макса Покровського.
¯(ツ) ⁄ ¯ #ГероямСлава 🇺🇦 https://t.co/BN4BDQ5wUP https://t.co/c3GkqvsHPH
— Anonymous (@YourAnonNews) June 8, 2022
Зазначимо, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну кіберпростір став іще одним полем битви. Anonymous оголосило війну уряду РФ та президенту-агресору Володимиру Путіну.
Група неодноразово зламувала сайти Міноборони РФ, Роскомнагляду, Росавіації, Кремля та інших російських органів влади, зливала дані у мережу. Зокрема вона видалили дані з російського RuTube.
- Нагадаємо, міжнародна хакерська група Anonymous заявила про успішне зламування серверів Центрального банку РФ.
- 17 травня хакери Anonymous повідомили, що їм вдалось “зламати” російський “Сбербанк”. Раніше хакери оголосили кібервійну режиму Путіна.
- Хакери Anonymous успішно розкрили базу даних Роскомнагляду. Вони оприлюднили понад 360 тисяч файлів.
- Також хакери з Anonymous оприлюднили документ міністерства оборони Росії, в якому йдеться про необхідність створення фейкових відео, на яких українські військові буцімто знущаються з російських полонених.