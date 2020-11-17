Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що технічні спеціалісти усувають наслідки дій кіберзлочинців. Також встановлюються особи, причетні до несанкціонованого втручання у роботу офіційного веб-сайту Миколаївської ОДА.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що хакери, зокрема, розмістили на сайті ОДА прапор терористичної організації “ЛНР” та залишили глузливе повідомлення.

Станом на 14:00 веб-ресурс все ще не працює.