Протягом минулої доби у Харківській області ворог завдав ударів по Вовчанську, внаслідок чого виникли пошкодження інфраструктури та по селу Гряниківка. Там госпіталізували цивільних з осколковими пораненнями.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області”, — йдеться в повідомленні.

13 березня під ворожими обстрілами окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села Харківщини.

За словами Синєгубова, у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Також там знищено 2 автомобілі рятувальників. Втім, минулося без постраждалих.

Водночас із села Гряниківка Куп’янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, зауважив голова ОВА.

На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами.