Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
“Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області”, — йдеться в повідомленні.
13 березня під ворожими обстрілами окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села Харківщини.
За словами Синєгубова, у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Також там знищено 2 автомобілі рятувальників. Втім, минулося без постраждалих.
Водночас із села Гряниківка Куп’янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, зауважив голова ОВА.
На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами.
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