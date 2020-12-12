Іудеї зі всього світу розпочали святкування важливого свята - Ханука. У 2020 році святкування відбувається з 10 по 18 грудня.

#Букви розповідають історію та традиції цього свята.

Коли святкують Хануку?

Щороку євреї святкують Хануку у різний час. Річ у тому, що це свято починається 25 числа єврейського місяця кіслева. Іудеї завжди святкують протягом восьми днів.

У 2020 році єврейське свято Ханука припадає на період з 10 грудня до вечора 18 грудня.

Історія та значення Хануки

У 332 році до н.е. місто Іудея перейшло під владу легендарного правителя Александра Македонського. Однак від цього релігійне життя народу фактично не змінилося, адже правитель не втручався в релігійні справи.

Однак такої тактики дотримувалися не всі наступні правителі. Після смерті Македонського все кардинально змінилося – місто неодноразово переходило з рук однієї династії в руки іншої. Кожен наступний правитель намагався встановити свій лад, особливо у релігійному плані.

Особливо радикальним був правитель Антіох Єпіфан, який прийшов до влади в 175 році до н.е. Так, він заборонив Тору та оголосив дотримання єврейських законів серйозним злочином. Про жорстокість Антіоха свідчить й те, що він дав своє ім’я Єрусалиму і розграбував Храм.

Єврейський народ не витримав утисків та зважився на повстання. Ідейними натхненниками та лідерами повстання стала сім’я Маккавеїв. Незначне військо повстанців практично без зброї витіснило армію Антіоха за межі міста. Повстанці вирішили діяти невеликими загонами. Ця тактика спрацювала.

Знадобилося довгих три роки для того, щоб повністю звільнити Єрусалим від армії жорстокого правителя. Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору та знайшли оливу для лампад. Однак її вистачило лише на один день. За старовинною легендою, раптово сталося диво – вогонь у золотій менорі горів вісім днів, хоча й оливи вже не було. Євреї вірили, що Господь знову освятив Храм після розграбування Антіохом.

Традиції Хануки

Усі традиції свята пов’язані зі свічками. Так, євреї вірять, що Ханука слугує для повторного освячення Храму. Щодня іудеї запалюють свічки. При цьому у перший день – одну, у другий – дві, і таким чином в останній день запалюються вісім свічок. Для цього використовують спеціальний свічник на вісім свічок. Його називають ханукія. Сучасна ханукія може набувати різноманітних форм. Євреї замовляють свічники з оригінальним дизайном, які пізніше прикрашають їхню домівку.

Ханукію розташовують навпроти мезузи. Так євреї називають вхід у кімнату, де збираються всі члени родини.

Важливо те, що ханукальні свічки суворо заборонено використовувати у побутових цілях. Їх запалюють лише у вісім днів свята.

Після перемоги над Антіохом євреї заявили, що Ханука стане святом веселощів. До речі, в Ізраїлі це релігійне свято не є державним вихідним. Люди можуть працювати та святкувати одночасно.

У дні Хануки євреї промовляють спеціальну молитву “Галель”. У тексті молитви є багато слів подяки.

Євреї вітають один одного висловом “хаг самеах”, що означає “щасливого свята”.

Дітей на Хануку пригощають солодощами та дають їм гроші.

Євреї традиційно збираються у родинному колі та грають в ханукальну дзиґу. Однак ця дзиґа не схожа на традиційні. Вона має чотири грані, на кожній із яких зображена єврейська буква. Це перша літера фрази “Диво велике було тут”. У таку дзиґу грають в Ізраїлі. У діаспори є своя дзиґа з такою ж літерою, але з фразою “Диво велике було там”.

Господині традиційно готують декілька страв на Хануку. Однак свято стосується оливи, тому страви готують з додаванням рослинних олій. Євреї століттями ласують дріжджовими пончиками з різними начинками.