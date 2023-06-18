Мер Харкова Ігор Терехов не вірив у повномасштабне російське вторгнення, проте наголошує, що велика війна змінила місто. Як приклад таких змін він наводить себе самого: тепер намагається розмовляти українською і підтримує декомунізацію, хоча й розповів про те, до чого харків'яни ще не готові.

Джерело: Ігор Терехов в інтерв’ю “Радіо Свобода”

Ще два роки тому Терехов обіцяв харків’янам, що, за жодних умов, не чіпатиме пам’ятник радянському маршалу Жукову та однойменний проспект у Харкові.

Усі роблять помилки”, – визнає мер і додав, що Путін недооцінив місто, бо вважав, що Харків – проросійський.

У грудні 2022 року очільник міста зазначив, що в Харкові потребують зміни 400 топонімів. За його словами, частину вже перейменували, частину на наступну сесію виноситимуть і перейменовуватимуть. Він пояснив, що зміни відбуватимуть поступово, оскільки одразу неможливо перейменувати всі 400, наголошує – “це буде колапс”.

На запитання у чому полягає складність, відповідає: “звичка”.

Водночас, коли його запитують чи може уявити, що у Харкові з’явиться вулиця Бандери, — вагається.

Я поки що не уявляю цього. Але війна дуже багато змінила ментально в харків’ян. Але ми поки що не розглядаємо такої можливості”.

Терехов додав, що вважає, що все це повинно бути поступово. Пояснює, що зараз війна зокрема за демократію, за демократичне суспільство, за інституції демократії. Мер міста зазначив, що коли суспільство приймає перейменування, декомунізацію, цивілізоване знесення пам’ятників, то він “буде стояти на боці суспільства, людей, харків’ян”.

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А коли ми до війни…. Війна ж перевернула дуже багато в ментальності. Дуже багато! Я хочу сказати, що ви мене можете відставити у бік. По-перше, я не політик, а я більше найнятий менеджер, обраний менеджер міста Харкова. А по-друге, що стосується людей, то я вам кажу так, як я відчуваю, як відчувають люди, бо я спілкуюся з людьми. Ви ж звернули увагу, що дуже багато людей почали розмовляти українською мовою…,” – констатує він.