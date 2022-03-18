Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що харків'яни вимагають позбутися всього, що пов’язує їхнє місто із Росією.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

“Харківщина тримає оборону не лише на військовому фронті. Росіяни думали, що тут їх зустрінуть із хлібом-сіллю. Але ми дали чітко зрозуміти: Харків — українське місто!”, — наголосив Синєгубов.

Водночас наукова спільнота починає позбавляти громадян країни-агресора почесних звань. Зокрема вчена рада Каразінського університету позбавила звання “Почесного доктора” ректора Московського вишу Віктора Садовничого, а Лозівська райрада забрала звання “Почесного громадянина”.

“Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця Путіна”, — зауважив Синєгубов.

Він додав, що мешканці вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією. Йдеться і про назви вулиць. За його словами, таке звернення підписали громадські діячі.

Вилучити з назви слово “російський” вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення, на ім’я Синєгубова спрямував колектив театру.