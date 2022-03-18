Про це він повідомив у своєму Facebook.
“Харківщина тримає оборону не лише на військовому фронті. Росіяни думали, що тут їх зустрінуть із хлібом-сіллю. Але ми дали чітко зрозуміти: Харків — українське місто!”, — наголосив Синєгубов.
Водночас наукова спільнота починає позбавляти громадян країни-агресора почесних звань. Зокрема вчена рада Каразінського університету позбавила звання “Почесного доктора” ректора Московського вишу Віктора Садовничого, а Лозівська райрада забрала звання “Почесного громадянина”.
“Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця Путіна”, — зауважив Синєгубов.
Він додав, що мешканці вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією. Йдеться і про назви вулиць. За його словами, таке звернення підписали громадські діячі.
Вилучити з назви слово “російський” вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення, на ім’я Синєгубова спрямував колектив театру.
“У нас немає нічого спільного з тими, хто нищить градами міста Харківщини. Ми чинимо потужний опір, бо Харків — це Україна!”, — резюмував голова Харківської ОДА.
- Нагадаємо, що у Харкові росіяни продовжують бомбардувати житлові квартали, а також руйнувати об’єкти критичної інфраструктури. Попри це, багато харків’ян не хочуть їхати та налаштовані захищати своє рідне місто до останнього та ніколи не здадуться.
- Також радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував ситуацію в Харкові. За його словами, місто постійно обстрілюють за прямою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.
- За даними міської ради Харкова, у місті внаслідок ракетних обстрілів та авіаударів російських окупантів зруйновано близько 600 житлових будинків. Всі вони не підлягають відновленню, а це означає, що тисячі людей залишились без житла.
- Власник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман повідомив про ситуацію в екопарку під Харковом. За його словами тварини переживають щоденний стрес через постійні обстріли.
- Раніше у Службі безпеки України перехопили розмову окупантів, з якої дізналися, що у Харкові загарбники отримали наказ стріляти у мирних мешканців.