Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.
Минулої доби від артилерійських обстрілів та обстрілів із реактивної системи залпового вогню постраждали райони Олексіївка, П’ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодна гора, Дергачів, Північна та Південна Салтівки.
Близько 21:25 відбувся авіаналіт винищувачів загарбника з міста Бєлгород на місто Ізюм. Але через вдалу оборону українськими військами літаки відступили й взяли зворотний курс.
Також наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачіва.
Пізніше ворог вдався до втечі, кинувши військову техніку важкого озброєння. Частина військових загарбника втекли до лісу в напрямку Бєлгорода.
Зокрема у селі Андріївна Балаклійського району відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. У бою ворога розгромили. При цьому кинули посеред поля свого пораненого товариша, якого українські військові взяли в полон.
- Нагадаємо, що наказ бомбити з літака мирні квартали та житлові будинки Харкова надав російський генерал Олег Маковецький. Виявилося, що чоловік сам родом із Чугуєва Харківської області.
- Також мер Харкова Ігор Терехов виступив з відеозверненням, у якому вкотре говорив про обстріли міста.
- Зокрема ворог продовжує обстріли житлових масивів у Харкові. Раніше місто раніше обстріляли з систем залпового вогню Бм-21 “Град”.
- Російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. Окупанти обстріляли ядерну установку “Джерело нейтронів” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ).