Станом на 9 березня, Харків повністю знаходиться під обороною ЗСУ. Наразі ворог не робить наступальних дій, однак продовжує ракетно-бомбові удари по житловим кварталам на околицях міста.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.

Минулої доби від артилерійських обстрілів та обстрілів із реактивної системи залпового вогню постраждали райони Олексіївка, П’ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодна гора, Дергачів, Північна та Південна Салтівки.

Близько 21:25 відбувся авіаналіт винищувачів загарбника з міста Бєлгород на місто Ізюм. Але через вдалу оборону українськими військами літаки відступили й взяли зворотний курс.

Також наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачіва.

Пізніше ворог вдався до втечі, кинувши військову техніку важкого озброєння. Частина військових загарбника втекли до лісу в напрямку Бєлгорода.

Зокрема у селі Андріївна Балаклійського району відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. У бою ворога розгромили. При цьому кинули посеред поля свого пораненого товариша, якого українські військові взяли в полон.