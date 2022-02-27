Контроль над Харковом наразі повністю належить Збройним Силам України. Працюють також Нацполіція, Тероборона. Водночас відбувається повна зачистка міста від ворога.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.

За його словами, окупанти деморалізовані.

Російський ворог — абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ — здаються”, — наголосив Синєгубов.

Також у Харківській області наразі повністю контрольований українськими військами Чугуїв, а на адміністративних будівлях розвішені українські прапори.

Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуються окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.

Він додав, що у Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Вони знесилені та не мають зв‘язку командуванням, а також не мають подальшого плану. В них немає їжі та води, а у техніці пального.

Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо “вдома” їх ніхто вже не чекає”, — заявив Синєгубов.