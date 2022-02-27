Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.
За його словами, окупанти деморалізовані.
Російський ворог — абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ — здаються”, — наголосив Синєгубов.
Також у Харківській області наразі повністю контрольований українськими військами Чугуїв, а на адміністративних будівлях розвішені українські прапори.
Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуються окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.
Він додав, що у Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Вони знесилені та не мають зв‘язку командуванням, а також не мають подальшого плану. В них немає їжі та води, а у техніці пального.
Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо “вдома” їх ніхто вже не чекає”, — заявив Синєгубов.
- Зокрема заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Вранці в Харкові окупанти підступно атакували житлові квартали, ворожий артилерійський боєприпас влучив у 9-поверхівку, унаслідок цього загинула жінка.
- У ніч з 26 по 27 лютого окупанти спричинили техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза. Невідомо, які об’єкти стануть їх цілями наступного разу. Щоб знати, що робити у випадку аварії на хімічних об’єктах, Держспецзв’язку розробили детальну інструкцію для громадян.