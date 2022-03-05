Таку заяву міський голова Харкова  Ігор Терехов зробив від час відеозвернення до харків’ян.

Терехов сказав, що саме на 5 березня планувалися святкування Масляної, але ці плани змінила війна.  Зараз Харків піддається постійним обстрілам та бомбардуванням, наголосив мер міста.

Завдання харків’ян, вважає Терехов — вижити та перемогти. Терехов пообіцяв, що всі зруйновані житлові будівлі міста буде відновлено. Ми— переможемо! Ми— харків’яни! — резюмував мер міста.

  • Раніше повідомлялося, що ворог продовжує обстріли житлових масивів у Харкові.
  • Харків обстріляли з систем залпового вогню Бм-21 “Град”.
  • Через обстріли відкладено евакуацію Маріуполя.