Мер Харкова Ігор Терехов виступив з відеозверненням, у якому вкотре говорив про обстріли міста.

Таку заяву міський голова Харкова Ігор Терехов зробив від час відеозвернення до харків’ян.

Терехов сказав, що саме на 5 березня планувалися святкування Масляної, але ці плани змінила війна. Зараз Харків піддається постійним обстрілам та бомбардуванням, наголосив мер міста.

Завдання харків’ян, вважає Терехов — вижити та перемогти. Терехов пообіцяв, що всі зруйновані житлові будівлі міста буде відновлено. Ми— переможемо! Ми— харків’яни! — резюмував мер міста.