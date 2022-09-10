Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
“Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа”, — написав Терехов.
За словами мера, наразі відомо про два “прильоти”: “Попередньо один по житловому будинку, другий – до адміністративно-виробничому приміщенню”, – сказав він.
Олег Синєгубов зазначив, що Холодногірський район Харкова обстріляли близько 18:30 з реактивних систем залпового вогню.
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