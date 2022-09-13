Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник очільника ОПУ Кирило Тимошенко.
За даними Тимошенка, область залишилась без світла, оскільки вийшла з ладу резервна лінія живлення регіону.
“Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше”, – наголосив Тимошенко.
Він також додав, що сьогоднішня відсутність електропостачання – це наслідки обстрілів росіян напередодні.
Зауважимо, що 11 вересня з декількох областей України почали надходити повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.
Після ракетного обстрілу ворога у Харкові склалась складна ситуація, оскільки окупанти поцілили у Харківську ТЕЦ, заливши без електроенергії місто й область. Відновити електропостачання вдалось лише вранці 12 вересня.
- У ніч на 13 вересня ворог обстріляв Лозову Харківської області. Сам обласний центр не постраждав, однак на ранок вівторка місцеві повідомляють про відсутність електроенергії та роботи метро.