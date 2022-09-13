Місто Харків та Харківська область знову залишились без електроенергії. Зазначається, що проблеми з електроенергією у регіоні - це наслідки обстрілів росіян здійснених напередодні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник очільника ОПУ Кирило Тимошенко.

За даними Тимошенка, область залишилась без світла, оскільки вийшла з ладу резервна лінія живлення регіону.

“Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше”, – наголосив Тимошенко.

Він також додав, що сьогоднішня відсутність електропостачання – це наслідки обстрілів росіян напередодні.

Зауважимо, що 11 вересня з декількох областей України почали надходити повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.

Після ракетного обстрілу ворога у Харкові склалась складна ситуація, оскільки окупанти поцілили у Харківську ТЕЦ, заливши без електроенергії місто й область. Відновити електропостачання вдалось лише вранці 12 вересня.