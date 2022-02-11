Про це сповістила народна депутатка “Європейської Солідарності” Ірина Фріз.
Активісти пікетували місце проведення засідання РНБО, де перебував Зеленський. До діячів також долучився гурт “Кулі”. Окрім патріотичних гасел лунали й вимоги, зокрема:
- дофінансування Збройних сил України;
- негайне фінансування територіальної оборони, насамперед у Харкові;
- відновлення програм державного оборонного замовлення.
“Сьогодні харків’яни вчергове звернулися до “найвеличнішого лідера” сьогодення, який зухвало заявляє на весь світ, що Харків окупують росіяни, бо він російськомовний, не спромігся навіть вийти і поглянути в очі тим, хто зберігає і плекає його українськість. Натомість легше заглядати в очі Путіну, аніж нести відповідальність за свої зрадницькі дії, які шкодять державі, яку ти очолюєш”, – наголосила Ірина Фріз.
- Нагадаємо, під Київським апеляційним судом відбулася акція на підтримку Петра Порошенка. Активісти вимагали від влади негайно зупинити політично вмотивоване переслідування патріотів і припинити практики вибіркового правосуддя в Україні.
- Раніше іноземці, котрі живуть у Києві, влаштували Міжнародний марш єдності на підтримку України. Демонстрація відбулась на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.
- Також учасники ГО “Мова об’єднує” організували під будівлею Кабінету Міністрів акцію, щоб звернути увагу уряду на порушення закону про мову деякими телеканалами.