Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
За його словами, близько 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше 4-х.
Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних “прильотів”: — “В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки”, зазначив Терехов.
Мер додав, що ще один “приліт” був у районі Окружної дороги поряд із двоповерховою будівлею, яка “не має жодного стосунку до військової інфраструктури”. Внаслідок обстрілу осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.
Зазначається, що за попередніми даними, постраждалих немає.
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