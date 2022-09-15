У ніч на 15 вересня ворожі війська завдали удару по Київському району Харкова.

Про це повідомили радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook та міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

“Росіяни завдали удару по Харкову. Перебуваємо в укриттях!”, — заявила Попова, додавши, що ймовірно російські війська влучили в один із центральних районів. За її словами, на місці працюють відповідні служби.

Згодом Терехов зазначив, що вночі близько о пів на першу ворог здійснив ракетний обстріл Київського району міста: “Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань”, — написав мер.

Наразі інформації про руйнування, постраждалих чи загиблих немає.