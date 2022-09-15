Про це повідомили радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook та міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
“Росіяни завдали удару по Харкову. Перебуваємо в укриттях!”, — заявила Попова, додавши, що ймовірно російські війська влучили в один із центральних районів. За її словами, на місці працюють відповідні служби.
Згодом Терехов зазначив, що вночі близько о пів на першу ворог здійснив ракетний обстріл Київського району міста: “Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань”, — написав мер.
Наразі інформації про руйнування, постраждалих чи загиблих немає.
- Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що Росія втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.
- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.
- Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Росія визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.