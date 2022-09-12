Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Окупанти здійснили масовий обстріл центру. Росіяни влучили по Київському та Основ’янському районах. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Київському районі є влучання в дорожнє покриття.
Внаслідок атаки постраждали шість людей та загинув 37-річний чоловік. За медичною допомогою звернулася 18-річна дівчина, яка разом з 33-річною жінкою, отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. На місці працювали медики.
Стан ще чотирьох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається допомога у медичних закладах.
Пізніше Терехов додав, що окупанти вивели з ладу об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок влучання сталося знеструмлення та припинено подачу води. Для усунення наслідків вже скеровано енергетиків, рятувальників та комунальників.
Також о 15:44 було зупинено роботу метрополітену.
- 11 вересня з декількох областей України надходили повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.
- Ввечері 11 вересня російські війська обстріляли низку обєктів критичної інфраструктури українській території. Після ракетного обстрілу ворога у Харкові зокрема склалась складна ситуація.
- В ніч з 11 на 12 вересня Російська Федерація вкотре обстрілювала об’єкти цивільної інфраструктури України. Зокрема, російська ракета влучила в житловий будинок Новоброварського району Харкова.
- Вранці 12 вересня у Харківській області на 80% відновили подачу світла після російських ударів по критичній цивільній інфраструктурі. Те саме стосується водопостачання.