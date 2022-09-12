Російські військові знову завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу зникло світло та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Окупанти здійснили масовий обстріл центру. Росіяни влучили по Київському та Основ’янському районах. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Київському районі є влучання в дорожнє покриття.

Внаслідок атаки постраждали шість людей та загинув 37-річний чоловік. За медичною допомогою звернулася 18-річна дівчина, яка разом з 33-річною жінкою, отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. На місці працювали медики.

Стан ще чотирьох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається допомога у медичних закладах.