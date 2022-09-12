Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Окупанти здійснили масовий обстріл центру. Росіяни влучили по Київському та Основ’янському районах. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Київському районі є влучання в дорожнє покриття.

Внаслідок атаки постраждали шість людей та загинув 37-річний чоловік. За медичною допомогою звернулася 18-річна дівчина, яка разом з 33-річною жінкою, отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. На місці працювали медики.

Стан ще чотирьох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається допомога у медичних закладах.

Пізніше Терехов додав, що окупанти вивели з ладу об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок влучання сталося знеструмлення та припинено подачу води. Для усунення наслідків вже скеровано енергетиків, рятувальників та комунальників.

Також о 15:44 було зупинено роботу метрополітену.