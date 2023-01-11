Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Він нагадав, що вчора близько 23:00 росіяни обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ “Смерч”. У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки: “Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих”, — додав Синєгубов.
Крім того, протягом доби ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів області у Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.
Зокрема, під вогнем опинилися Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне тощо. За даними ОВА, там пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Однак, минулося без постраждалих.
“На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп’янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч”, — зазначив Синєгубов.
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