21 листопада у Харківській області через російські обстріли селища Шевченкове загинула 38-річна жінка, а також ще дві людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по селу Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок.

“Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали”, — йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що росіяни обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

У Куп’янську ворог пошкодив складські приміщення та об’єкти цивільної промисловості, внаслідок чого спалахнули пожежі.