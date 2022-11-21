Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по селу Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок.
“Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали”, — йдеться в повідомленні.
Також Синєгубов зазначив, що росіяни обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
У Куп’янську ворог пошкодив складські приміщення та об’єкти цивільної промисловості, внаслідок чого спалахнули пожежі.
- Російські військові продовжують переселяти мешканців Луганської області. Вони вивезли жителів Біловодська до Луганська.
- Після того, як РФ вивела свої війська з правого берега Херсонщини, їх перекидають на інші тимчасово окуповані території, зокрема й на Луганщину.
- Станом на 15 листопада за даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, лінія фронту вже наближається до великих міст області.