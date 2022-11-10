Минулої доби військові РФ обстрілювали мирне населення міст та сіл Харківської області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ. Внаслідок одного з обстрілів госпіталізовано мирного мешканця.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, були обстріляні міста Куп’янськ та Вовчанськ, село Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Синєгубов додав, що у Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, у Куп’янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину: “З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп’янська”, — сказав голова ОВА.

Наразі на звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.