Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, були обстріляні міста Куп’янськ та Вовчанськ, село Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.
Синєгубов додав, що у Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об’єкт, у Куп’янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину: “З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп’янська”, — сказав голова ОВА.
Наразі на звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів.
- 10 листопада військові РФ завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Окупанти били по мирних містах та селах із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
- Протягом 9 листопада російські окупанти вбили трьох цивільних на території Донецької області, двоє загинули в Бахмуті та один у Павлівці.
- Зранку 10 листопада військові РФ завдали удару по агропідприємству в Запорізькій області, спричинивши руйнування