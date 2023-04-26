Протягом минулої доби війська РФ завдали удару по щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Зокрема, під вогнем окупанти перебували Куп’янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.

Внаслідок ракетного удару по Куп’янську 25 квітня загинуло дві жінки 54 та 57 років. Також 10 людей отримали поранення. За словами Синєгубова, з них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.

У Харківській області тривають роботи з розмінування. Так, 25 квітня піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Там українські захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.