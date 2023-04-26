Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Зокрема, під вогнем окупанти перебували Куп’янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.
Внаслідок ракетного удару по Куп’янську 25 квітня загинуло дві жінки 54 та 57 років. Також 10 людей отримали поранення. За словами Синєгубова, з них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.
У Харківській області тривають роботи з розмінування. Так, 25 квітня піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Там українські захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.
- Командувач ССО України бригадний генерал Віктор Хоренко під час поїздки до Бахмута заявив, що у місті якість підготовки українського війська переважає над кількістю російського.
- Британські розвідники зазначили, що у західній частині міста Бахмут на Донеччині тривають запеклі та важкі бої на короткій дистанції.
- Протягом минулої доби росіяни здійснили 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.