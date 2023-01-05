Протягом 4 січня російські військові завдавали ударів з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів на Харківщині. Крім того, місцева влада нагадує, що в регіоні залишається мінна небезпека.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Попри ворожі атаки, постраждалих в області немає.

“Під вогнем були: Куп’янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав”, — йдеться в повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, залишається “дуже високою мінна небезпека”.

До прикладу, 4 січня в районі в села Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу у віці 42 років загинув голова групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Зазначається, що старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У районі Балаклії, як пише голова ОВА, на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Його госпіталізували з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети. Вкотре закликаю усіх пам’ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними та обережними.

За даними Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них – Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.