Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. За словами Синєгубова, у Вовчанську пошкоджені будинки, а у селі Дворічна пошкодили пожежні автомобілі.
У Куп’янському районі протягом доби поранення зазнали 2 осіб 42-х та 72-х років: “Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, — додав голова ОВА.
Про це також йшлося у зведенні Генштабу. За даними військових на Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.
Крім того, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.
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