Протягом минулої доби на Харківщині військові РФ завдавали удари по прикордонних населених пунктах у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. За словами Синєгубова, у Вовчанську пошкоджені будинки, а у селі Дворічна пошкодили пожежні автомобілі.

У Куп’янському районі протягом доби поранення зазнали 2 осіб 42-х та 72-х років: “Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, — додав голова ОВА.

Про це також йшлося у зведенні Генштабу. За даними військових на Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

Крім того, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.