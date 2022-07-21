Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Станом на 21 липня в області загалом 6 238 об’єктів, що потребують відновлення:
- 2 589 житлових будинків (1 542 будинки повністю зруйновані та 1 047 – частково);
- понад 3 000 приватних осель;
- 120 шкіл (з яких 15 зруйновані повністю і 105 – частково);
- 109 садочків (серед яких знищено 8 та частково зруйновано 101);
- 45 медичних установ;
- 294 об’єкти мереж.
Раніше зазначалося, що внаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка, а ВВП впав на третину.
Ще у квітні міністр інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі для Reuters заявив, що на тлі повномасштабного російського вторгнення пошкоджено близько 30% інфраструктури України. На її відновлення знадобиться щонайменше два роки.
- Сьогодні, 21 липня росіяни знову завдали удару по Харкову. Солдати РФ влучили в один з найгустонаселеніших районів міста. Внаслідок чого 2 людини загинуло, 19 — поранено.
- Також солдати РФ визначають пріоритетом захоплення критичної інфраструктури України, зокрема електростанцій.
- Зокрема у ніч на 21 липня російські армійці укотре обстріляли Миколаїв. Окупанти випустили по місту 7 ракет.