Внаслідок повномасштабної російської агресії у Харківській області потребують відновлення понад 6 тисяч об’єктів. Слід зауважити, що понад 2,5 тисячі з них — це житлові будинки.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Станом на 21 липня в області загалом 6 238 об’єктів, що потребують відновлення:

2 589 житлових будинків (1 542 будинки повністю зруйновані та 1 047 – частково);

понад 3 000 приватних осель;

120 шкіл (з яких 15 зруйновані повністю і 105 – частково);

109 садочків (серед яких знищено 8 та частково зруйновано 101);

45 медичних установ;

294 об’єкти мереж.

Раніше зазначалося, що внаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка, а ВВП впав на третину.

Ще у квітні міністр інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі для Reuters заявив, що на тлі повномасштабного російського вторгнення пошкоджено близько 30% інфраструктури України. На її відновлення знадобиться щонайменше два роки.