На кордоні з РФ із психіатричної лікарні у селі Стрілеча евакуювали усіх пацієнтів та працівників. Під час попередньої спроби кілька днів тому, внаслідок російського обстрілу, загинуло четверо медиків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що загалом у закладі – понад 600 пацієнтів. 18 вересня вдалося вивезти лише 30 пацієнтів. Тоді під час евакуації російські війська почали обстріл, убивши 4 медиків та поранивши двох пацієнтів.

Вже сьогодні стало відомо, що всіх пацієнтів вивезли до Харкова, де вони продовжать лікування у спеціалізованих закладах. Втім, зі Стрілечої до Харкова ще мають перевезти ліки та харчі.

Також, за словами Синєгубова, з евакуацією допомогли медики, співробітники обласної та районної адміністрацій і рятувальники та волонтери “Червоного Хреста”.