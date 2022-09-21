Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що загалом у закладі – понад 600 пацієнтів. 18 вересня вдалося вивезти лише 30 пацієнтів. Тоді під час евакуації російські війська почали обстріл, убивши 4 медиків та поранивши двох пацієнтів.

Вже сьогодні стало відомо, що всіх пацієнтів вивезли до Харкова, де вони продовжать лікування у спеціалізованих закладах. Втім, зі Стрілечої до Харкова ще мають перевезти ліки та харчі.

Також, за словами Синєгубова, з евакуацією допомогли медики, співробітники обласної та районної адміністрацій і рятувальники та волонтери “Червоного Хреста”.

“Дякую усім причетним до евакуації: медикам, співробітникам обласної та районної адміністрацій, рятувальникам Головного управління ДСНС в Харківській області, волонтерам “Червоного Хреста”. Попри ризики для власного життя – ви врятували сотні людей!”, — йдеться в повідомленні.