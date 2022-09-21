Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що загалом у закладі – понад 600 пацієнтів. 18 вересня вдалося вивезти лише 30 пацієнтів. Тоді під час евакуації російські війська почали обстріл, убивши 4 медиків та поранивши двох пацієнтів.
Вже сьогодні стало відомо, що всіх пацієнтів вивезли до Харкова, де вони продовжать лікування у спеціалізованих закладах. Втім, зі Стрілечої до Харкова ще мають перевезти ліки та харчі.
Також, за словами Синєгубова, з евакуацією допомогли медики, співробітники обласної та районної адміністрацій і рятувальники та волонтери “Червоного Хреста”.
“Дякую усім причетним до евакуації: медикам, співробітникам обласної та районної адміністрацій, рятувальникам Головного управління ДСНС в Харківській області, волонтерам “Червоного Хреста”. Попри ризики для власного життя – ви врятували сотні людей!”, — йдеться в повідомленні.
- Президент України Володимир Зеленський запевнив, що рух українських воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Наразі у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кв. кілометрів території України від російських окупантів.
- У Харківській області після деокупації населених пунктів затримано 16 місцевих колаборантів. СБУ знайшла повні списки із даними представників так званих “окупаційних адміністрацій”.
- У Харківській області у підвалі знайшли підлітків, яких утримували російські окупанти. П’ятеро неповнолітніх перебували у зачиненому підвальному приміщенні упродовж тижня.
- Володимир Зеленський заявив, що українські армійці стабілізують ситуацію у Харківській області та тримають позиції настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Глава держави нагадав, що варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.