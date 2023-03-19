За минулу добу російські війська обстріляли з важкої артилерії щонайменше 13 населених пунктів Харківської області. Поранено 51-річну жінку.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та інші.

Як повідомляється, в смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані – лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Також додається, що триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.