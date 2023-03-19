Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

Фото: t.me/synegubov

За його словами, минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та інші.

Фото: t.me/synegubov

Як повідомляється, в смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані – лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Фото: t.me/synegubov

Також додається, що триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.