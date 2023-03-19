Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та інші.
Як повідомляється, в смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані – лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
Також додається, що триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
- Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
- Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів.