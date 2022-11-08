Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Вчора близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Зазначається, що постраждалих немає.
У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.
Водночас мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту: “Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий”, — додав Синєгубов.
До прикладу, в Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи. Він перебуває уважкому стані.
- У ніч на 8 листопада російські армійці обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились дві громади регіону.
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