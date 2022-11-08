Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Вчора близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Зазначається, що постраждалих немає.

У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.

Водночас мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту: “Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий”, — додав Синєгубов.

До прикладу, в Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи. Він перебуває уважкому стані.