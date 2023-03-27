Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, під ударами ворога були Куп’янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди.
Як повідомляє Синєгубов, з мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалих від обстрілів за добу не було.
Крім того, очільник Харківської ОДА запевняє, що триває гуманітарне розмінування. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів. “На лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі с. Синьківка Куп’янського району, але отримав відсіч та успіху не мав”, – додав Синєгубов.
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