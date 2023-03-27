Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, під ударами ворога були Куп’янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди.

Фото: t.me/synegubov

Як повідомляє Синєгубов, з мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалих від обстрілів за добу не було.

Фото: t.me/synegubov

Крім того, очільник Харківської ОДА запевняє, що триває гуманітарне розмінування. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів. “На лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі с. Синьківка Куп’янського району, але отримав відсіч та успіху не мав”, – додав Синєгубов.