Протягом 31 жовтня росіяни обстрілювали з артилерії населені пункти Харківської області, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську. Внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Водночас жертв та постраждалих немає.

Також протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Наразі пацієнтка у тяжкому стані.

Піротехнічними підрозділи ДСНС продовжують розміновувати території. Протягом доби знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети: “Віримо в наші Збройні Сили, які щодня дають гідну відсіч окупанту та не дають ворогу просунутися вперед. Слава ЗСУ!”, — додав голова ОВА.

Він зауважив, що ніч на 1 листопада у Харкові минула без російських обстрілів.